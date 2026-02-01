Второй год подряд: как охраняемые выдры снова стали проблемой для склада с 10 тысячами новых авто

Порт Ханко на юге Финляндии переживает необычное и весьма затратное противостояние. Его противниками стали не конкуренты и не штормовая погода, а местные выдры. Эти охраняемые законом животные устроили настоящий погром на территории складского комплекса, превратившись в серьезную проблему для логистической компании. Общий ущерб от их деятельности уже превысил сумму в €200 тыс., сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным финского издания Maaseudun Tulevaisuus, инцидент произошел на площадке, где перед отправкой покупателям хранится более 10 тыс. новых автомобилей. Выдры проникли внутрь авто и устроили там беспорядок. Зверьки прогрызали изоляцию проводов в моторном отсеке, портили ковровое покрытие салона, а также оставляли после себя экскременты, принесенные природные материалы и стойкий характерный запах. Ущерб нанесен 25 автомобилям.

Как сообщает национальный вещатель Yle, подобная проблема существует уже несколько лет. Еще в апреле прошлого, 2025 года, оператору склада Suomen Vapaasatama было выдано официальное разрешение на отлов двух особей. Тогда удалось изловить лишь одну выдру.

