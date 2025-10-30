Цена взятки — внедорожник и свобода: как обещание «решать проблемы» привело экс-чиновника к 9 годам строгого режима

По информации издания, суд назначил бывшему руководителю двух районов, которые в настоящее время расформированы, девять лет и два месяца колонии строго режима. Кроме того, согласована выплата штрафа в размере 11 млн руб.

По версии следствия, бывший чиновник предложил местному бизнесмену помощь в оформлении сделки по аренде большого участка земли. За свои услуги он просил приобрести ему внедорожник стоимостью более 2 млн руб. Сделка состоялась. Бывший глава округа также обещал, что будет и в будущем содействовать в решении всех проблем.

По данным издания, суд вынес приговор, согласно которому бывшему чиновнику запрещено занимать руководящие должности на протяжении восьми лет. Имущество осужденного было конфисковано. Сторона защиты в 2024 году подавала апелляцию. Суд отказал. На недавнем заседании суд также оставил без изменения ранее вынесенный приговор: апелляция отклонена.

