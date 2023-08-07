Цены на мясо растут: Эксперты рассказали, какие виды станут еще дороже в ближайшее время

Российские покупатели становится свидетелями постоянного роста цен на мясо, в частности, на свинину и индюшатину. Рост спровоцирован разными причинами, но в ближайшее время ожидать стабилизации цен не стоит, сообщает newizv.ru .

Разные части свинины за год выросли в цене в среднем от 28 до 50 процентов. Причина – успешное производство свинины на территории РФ. Страна смогла выйти за короткое время в ТОП-10 мировых экспортеров, при этом показатели с каждым годом лишь увеличиваются. Но не вся продукция уходит на экспорт, а населению столько товара не нужно. Производителям надо каким-то образом приравнять цены. Ситуацию усугубляет высокая конкуренция и ослабленный рубль.

«Россиянам приходится бороться с жителями других стран за доступную свинину и мясо птицы. И скоро эта борьба может обостриться. Сейчас Китай не закупает в России свинину, но такой потенциал имеется. КНР уже признали Францию страной, свободной от африканской чумы свиней и разрешили поставки. Если такое разрешение получит Россия, то у производителей откроется колоссальный рынок сбыта. Что останется россиянам, и сколько будет стоить дефицитное мясо — большой вопрос, ведь власти не регулируют экспорт», - пишет издание «Новые Известия»

Индюшатина также растет в цене. Производитель «Черкизово» проинформировал о подорожании продукции на 6,5%. Причина – дорогое оборудование и невозможность приобретения некоторого сырья за границей из-за введенных санкций. Также дорожают транспортные расходы. Эксперт уверены, что вслед за компанией «Черкизово» цены поднимут и другие производители.