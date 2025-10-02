Цены взлетели: сколько в нынешнем сезоне стоит «переобуть» машину

В Нижнем Новгороде подготовка авто к зиме подорожала до 30 тыс. руб., сообщил newsnn.ru. Рост цен наблюдается во многих регионах России.

По данным издания, в весенний сезон 2024 года в Нижнем Новгороде минимальная стоимость замены автомобильной резины составляла 1,5 тыс. руб. За стандартную процедуру автовладельцы в среднем платили 2 тыс. руб., а в авторизованных сервисных центрах расценки достигали 4 тыс. руб.

По информации издания, осенью 2025 года ценовая политика на рынке шиномонтажных услуг в Приволжском регионе претерпела заметные изменения: теперь базовый тариф стартует с отметки от 2 тыс. руб., а в многопрофильных сервисных сетях цена превышает 3 тыс. руб. за комплекс работ.

По информации издания, значительная часть расходов автомобилистов связана с покупкой новых шин. Раньше россияне приобретали товары финских и немецких производителей. После ухода компаний с рынка РФ появилось много предложений азиатских представителей. Продавец одной популярной сети шиномонтажа рассказал, что сейчас особенной популярностью пользуются модели российского бренда стоимостью за одну шину более 6 тыс. руб.

«Ikon Character Ice 7 — хит-продаж каждого зимнего сезона. Отличный шип, не такая шумная и демократическая цена», — сообщил собеседник NewsNN.

Ранее эксперт Моржаретто в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал, что повышение утильсбора разрушит рынок параллельного импорта.