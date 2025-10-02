С 1 ноября 2025 года российский авторынок ожидают серьезные перемены — для покупателей машин мощностью свыше 160 л.с. может резко подорожать итоговая цена. Причина в многократном росте утилизационного сбора. Мера затронет широкий спектр иномарок: от сравнительно доступных Hyundai и Skoda до премиальных брендов вроде Mercedes-Benz, Audi, BMW и Toyota. Как именно изменится расчет утильсбора, как вырастут цены на машины и реально ли будет вообще купить авто зарубежного производства — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Изменения по утильсбору

С 1 ноября планируется изменение порядка расчета утилизационного сбора для автомобилей с мощностью свыше 160 л.с. Соответствующий проект постановления уже опубликован. Минпромторг поддержал инициативу ассоциации «Объединение автопроизводителей России». Новые правила коснутся исключительно легковых автомобилей категории М1 и в первую очередь затронут физических лиц, ранее ввозивших такие машины по льготной ставке — 3,4 тыс. рублей для новых автомобилей и 5,4 тыс. рублей для машин старше трех лет. Повышение сбора затронет даже популярные гибриды, так как они будут учитываться по мощности двигателя.

Пример изменений для популярных моделей:

Geely Monjaro (2,0 л, 238 л.с.) — сейчас 3,4 тыс. рублей, с 1 ноября — 842 тыс. рублей;

Toyota RAV4 (2,5 л, 205 л.с.) — 3,4 тыс. рублей, с 1 ноября — 1,97 млн рублей;

BMW X3 (2,0 л, 252 л.с.) — 3,4 тыс. рублей, с 1 ноября — 952 тыс. рублей;

BMW X5 (3,0 л, 490 л.с.) — 3,4 тыс. рублей, с 1 ноября — 2,76 млн рублей;

Lixiang L6 (1,5 л, 408 л.с.) — 3,4 тыс. рублей, с 1 ноября — 1,8 млн рублей;

Seres M7 (1,5 л, 439 л.с.) — 3,4 тыс. рублей, с 1 ноября — 2, 054 млн рублей;

Kia Sorento (2,2 л, 194 л.с.) — 3,4 тыс. рублей, с 1 ноября — 1,97 млн рублей;

Hyundai Palisade (2,5 л, 281 л.с.) — 3,4 тыс. рублей, с 1 ноября — 2,18 млн рублей;

Volkswagen Tiguan (2,0 л, 201 л.с.) — 3,4 тыс. рублей, с 1 ноября — 794 тыс. рублей;

Toyota Highlander (2,0 л, 248 л.с.) — 3,4 тыс. рублей, с 1 ноября — 842 тыс. рублей.

В России утилизационный сбор за автомобили оплачивают производители, импортеры и покупатели в случаях, когда сбор ранее не был уплачен. Производители вносят плату за машины, изготовленные внутри страны, импортеры — за ввезенные транспортные средства. Покупатели обязаны оплачивать сбор, если приобретают автомобиль у лица, освобожденного от этой обязанности, либо у владельца, который сбор не уплатил.

Сбор вносится однократно за каждый автомобиль. Если его уже оплатил производитель или первый владелец, последующие владельцы освобождаются от уплаты, за исключением случаев проведения модернизации транспортного средства.

Рост цен по всем фронтам

Как объяснил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», если постановление будет подписано, то это выбьет большую часть автомобилей, которые оказываются в РФ по параллельному импорту.

Фото: [ медиасток.рф ]

«В первую очередь это достаточно дорогие, современные и продвинутые электромобили, гибриды. Это и спортивные машины, частично машины премиум-класса, потому что цена на них повысится. До 10 млн рублей может составить утильсбор», — отметил эксперт.

Кроме того, повышение коснется и бюджетных машин, считает специалист.

«Как показывает опыт и знание законов экономики, здесь тоже повышение цен произойдет. Во-первых, из-за того, что конкуренция изменится. Во-вторых, потому что мы в любом случае зависимы во многом от импорта. Опыт прошлого года показывает, что повышение утильсбора на часть автомобилей привело к тому, что выросли цены на все автомобили, в том числе и на отечественные», — заключил Моржаретто.

