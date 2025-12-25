Машина перевернулась дважды: жительница Щелкова рассказала, как ей удалось выжить в ДТП

Анна Кирова из Щелкова рассказала корреспонденту REGIONS, как простое и всем известное правило дорожного движения спало ей жизнь во время жуткого ДТП.

Анна поделилась воспоминанием. Все произошло неожиданно: автомобиль потерял управление . Машину занесло в сторону. Авто сбило ограждение дороги и оказалось в глубоком кювете. Машина перевернулась дважды. Из салона вылетали сумки пассажиров и различные предметы.

«Я отчетливо помню, как меня прижало к спинке сиденья и одновременно притянуло к центру кузова, словно сила тяжести удвоилась. Я была уверена, что погибну. Но ремень держался крепко, хотя натяжение казалось невыносимым. Мне повезло, я осталась целой и невредимой», — рассказала Анна Кирова.

В момент ДТП за рулем находился супруг Анны. Он также не проигнорировал требование пристегнуться. Несмотря на падение в кювет, мужчина отделался ушибами и легкой травмой головы. Жительница Щелкова уверена, что ремень спас семье жизнь. Теперь она активно призывает всех водителей и пассажиров не забывать пристегиваться.

Эксперты уверены, что рекомендация Анны эффективная. Согласно статистике, при столкновении автомобиля с неподвижным объектом на скорости 50 км/ч сила удара для взрослого пассажира весом 70–80 кг составляет около двух тонн.

Для ребенка это давление достигает уже 500 килограммов. При этом опасность грозит не только тем, кто сидит впереди: пассажиры на заднем сиденье, пренебрегающие ремнем безопасности, также рискуют получить серьезные травмы.

