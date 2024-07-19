Церемония открытия Олимпиады в Париже может сорваться из-за забастовки артистов

The Mirror публикует материал, в котором сообщает о возможном срыве торжественной Церемонии открытия Олимпиады в Париже. Причина — забастовка, инициированная Французским союзом артистов-исполнителей.

В забастовке принимают участие все представители творческих профессий: актеры, танцоры и акробаты. Представители профсоюзов официально проинформировали организаторов церемонии о возможном срыве. Планировалось, что 26 июля в торжественной постановке примут участие 3000 артистов и 400 танцоров. Они отказываются появляться на набережной Сены, где планировалось открытие игр, из-за низкой заработной платы.

Артисты также считают, что социальные пункты их договоров не соответствуют реальной обстановке дел. Для того чтобы выступить перед 600 000 зрителями, им необходимо репетировать. В настоящее время репетиции отменены. Под угрозой срыва также оказалась церемония открытия Паралимпийских игр.

Во Французском союзе исполнителей отметили, что забастовке предшествовали длительные переговоры, которые оказались безрезультативными.

Ранее мы сообщали, что австралийский спортсмен Доусон пожертвовал пальцем ради участия в Олимпиаде.