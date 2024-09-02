ЦИК РФ: в приграничных регионах ограничат съемку на избирательных участках

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании комиссии рассказал об инициативе Центризбиркома РФ. В ведомстве предлагают ограничить фото- и видеосъемку на некоторых избирательных участках, сообщил ТАСС.

Центризбирком РФ считает, что только аккредитованных представителей СМИ можно наделять правом съемки на тех избирательных участках, которые расположены в приграничных районах. Данная инициатива внесена в постановление «О дополнительных мерах по обеспечению избирательных прав граждан на территориях отдельных субъектов РФ». Документ согласовали 14 августа. Запрет на съемку распространяется также на территории вблизи избирательного участка. Причина подобных ограничений — повышение мер безопасности мирного населения.

«Мы понимаем, что современные технологии позволяют передать в течение доли секунды локацию с описанием или даже с фотографией того, что происходит в этой локации, особенно там, где идут скопления людей», — подчеркнул Булаев.

Спикер отметил, что организация внимательно оценивает риски, которые появляются в ходе избирательной кампании, чтобы максимально минимизировать их. Николай Булаев уверен, что каждый здравомыслящий и ответственный гражданин с пониманием отреагирует на подобный запрет. Нарушать правило люди, которые заинтересованы в высокой безопасности на участках, не будут.

Ранее сообщалось, что семинар для общественных наблюдателей прошел в Красногорске.