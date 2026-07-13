Вместо охоты — забота: как кошка Муся из Рахманово усыновила 90 цыплят и стала местной знаменитостью

В деревне Рахманово, расположенной в Павлово-Посадском городском округе, произошло событие, которое привело в изумление местных жителей и быстро разошлось по интернет-пабликам. Героиней истории стала трехлетняя домашняя кошка по кличке Муся, которая полностью пересмотрела свои природные инстинкты. Вместо того чтобы охотиться на птиц, она неожиданно приняла на себя роль заботливой матери для девяноста новорожденных цыплят, сообщил REGIONS.

Как рассказала изданию REGIONS хозяйка кошки Елена Крылова, изначально она всерьез опасалась за жизнь маленьких птенцов. В тот день в хозяйстве как раз вылупился выводок из 90 голов, и допускать кошку в птичник никто не собирался. Но Муся проявила удивительное упорство: она сумела проникнуть в загон, однако вместо агрессии продемонстрировала нечто совершенно иное. Кошка осторожно улеглась прямо в центр пищащей желтой массы, чем полностью озадачила свою владелицу.

«Сами цыплята приняли кошачью заботу с восторгом: они с удовольствием забираются Муське на спину и засыпают у нее под боком, как под крылом настоящей наседки», — сказала Елена.

Сейчас, по словам Елены, Муся практически не покидает свое новое «семейство». Она ежедневно согревает птенцов собственным теплом, тихо мурлычет и зорко следит за порядком вокруг. Хозяйка признается, что до сих пор не может поверить в происходящее — настолько необычным и трогательным получился этот союз.

«Сначала глазам своим не поверила! Наша Муся всегда была отличной мышеловкой, а тут лежит, вытянувшись во весь рост, а по ней ползают десятки желтых цыпляток. Самое поразительное, что настоящая мама-курица оказалась совершенно не против такой помощницы. Они как будто разделили обязанности: курица следит за порядком и ищет червяков, а Муся работает „грелкой“ и ночной няней», — добавила Елена.

Соседи и подписчики павловопосадских интернет-сообществ уже окрестили Мусю самой заботливой няней в округе. Некоторые в шутку предполагают, что кошка просто решила сменить профессию и начать собственный птицеводческий бизнес. История продолжает набирать популярность.

Ранее сообщалось, что кот, упавший с высоты, обрел дом в Балашихе.