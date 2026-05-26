В Чехове прокуратура провела проверку по факту нарушений трудового законодательства

Чеховская городская прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности коммерческой организации и приняла меры по устранению нарушений. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, руководитель компании допустил образование задолженности по заработной плате перед 16 работниками на сумму более 400 тыс. рублей. В адрес гендиректора внесли представление об устранении выявленных нарушений. В результате виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, директора привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 (уклонение от оформления трудового договора) и по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). Зарплату сотрудникам выплатили в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.