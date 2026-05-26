Суд против бюрократии: минздрав Приамурья заставили вернуть 100 тысяч рублей за лекарство

Суд встал на сторону матери тяжелобольного ребенка в Амурской области, которая была вынуждена самостоятельно приобретать дорогостоящий медицинский препарат из-за задержек в государственных поставках. Региональное ведомство пыталось оправдать свои действия бюрократическими процедурами, но получило отказ, пишет PriamurMedia .

Длительное ожидание критически необходимых медикаментов

Тындинский районный суд вынес решение в отношении министерства здравоохранения Амурской области, обязав чиновников возместить расходы на приобретение лекарственного средства для несовершеннолетней девочки 2023 года рождения. У ребенка диагностирован врожденный порок сердца, и после прохождения медицинской диагностики в Новосибирском научно-исследовательском центре имени академика Мешалкина ей утвердили продолжительный курс терапии определенным препаратом. Данный медикамент включен в официальный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, что гарантирует его безвозмездное предоставление.

Врачебная комиссия утвердила соответствующую заявку на обеспечение пациентки еще в середине 2023 года. Однако в аптечный пункт лекарство привезли только в начале зимы, а семья смогла забрать его лишь в январе 2024 года. Опасаясь за жизнь и здоровье младенца из-за возникшего перерыва в лечении, мать девочки в августе 2023 года лично купила медикаменты в новосибирской аптеке, потратив на это 100 тысяч рублей. После этого инцидентом заинтересовались сотрудники прокуратуры, которые направили судебный иск в интересах несовершеннолетней.

Попытки оправдать срыв поставок нормами закона

В ходе судебных разбирательств представители министерства здравоохранения региона категорически отказались признавать исковые требования. В качестве основного аргумента чиновники использовали ссылку на федеральное законодательство, регламентирующее сектор государственных закупок. По версии ведомства, все необходимые управленческие шаги были сделаны, контракт заключен, а препарат прибыл на склад в декабре. Представители министерства подчеркнули, что процесс от оформления заявки до непосредственной транспортировки требует длительного времени, поэтому предоставить медикаменты незамедлительно в день вынесения решения врачебной комиссии не представлялось возможным по объективным обстоятельствам.

Судебный орган данные доводы со стороны профильного ведомства во внимание не принял. В решении указано, что законные права несовершеннолетнего лица с инвалидностью были грубо нарушены. Судья подчеркнул, что снабжение пациентов лекарствами по жизненным показаниям обязано носить непрерывный характер, а внутренние процедурные сроки проведения государственных тендеров не могут служить оправданием для создания перерывов в терапии.

Системный характер проблемы с льготными лекарствами

Помимо компенсации прямых расходов на покупку медикаментов в размере 100 тысяч рублей, суд удовлетворил требование о взыскании с ведомства 5 тысяч рублей за причиненный моральный вред, признав глубокие эмоциональные страдания матери, столкнувшейся с угрозой для жизни дочери.

Местные правозащитники обращают внимание, что подобные сбои в логистике льготных лекарств происходят в Амурской области регулярно. Граждане часто вынуждены тратить личные сбережения на жизненно важные таблетки и ампулы, после чего им приходится возвращать деньги через длительные судебные тяжбы. При этом руководство министерства предпочитает публично отчитываться о модернизации больниц, цифровизации медицины и проведении лекций для учащихся, замалчивая проблемы социально уязвимых категорий населения до вмешательства надзорных органов.