Андрей Воробьев проверил работу Единого центра поддержки участников СВО в Мытищах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Мытищи проверил работу Единого центра поддержки участников СВО и их семей. Он работает с 7 мая.

«Центр создан для решения самых актуальных задач — это помощь, внимание, забота о каждом, ответы на любые возникающие вопросы. У нас большое волонтерское движение, все мы объединены, в том числе проектом „Доброе дело“, который уже долгое время реализуется в Подмосковье. Все это очень важно», — сказал губернатор.

Он напомнил, что задачей было создание во всех округах Подмосковья центров, куда бойцы и их семьи могут обратиться за помощью. Сейчас в области насчитывается 420 таких точек. Это 213 МФЦ, 57 муниципальных центров поддержки, 55 отделений Ассоциации ветеранов, 44 социальных центра, 33 кабинета психологической помощи, 7 филиалов Госфонда «Защитники Отечества», 6 больниц для участников СВО, 5 центров реабилитации. Единый центр в Мытищах стал связующим звеном этой структуры.

«Нужна была единая точка входа, где можно получить консультации по всем вопросам и сразу понять дальнейшие шаги. И теперь в Мытищах ключевые службы работают на одной площадке. Хочу поблагодарить всех, кто занимается здесь этой деятельностью», — добавил Воробьев.

По словам начальника отдела поддержки участников СВО и их семей Натальи Воронцовой, чаще всего ветеранов интересуют выплаты, а их родных — вопросы ЖКХ, записи в детсады или оздоровительные лагеря.

Большая часть специалистов центра работают ежедневно с 09:00 до 18:00. Предварительная запись требуется только для консультаций юриста или сотрудников прокуратуры.

В центре организованы два окна для приема и выдачи документов. Также обустроена цифровая зона. Соцкоординаторы «Защитников Отечества» помогают с вопросами, связанными с выплатами, льготами, лечением и ТСР. Также работают специалисты муниципального центра, психологи, юристы, прокурор, представители банков.

В числе обратившихся за помощью в центр — ветеран СВО Григорий Магеро. Сейчас он работает в Центре физической культуры и спорта, совместно с фондом «Защитники Отечества» и Ассоциацией ветеранов СВО развивает адаптивный спорт.

«Единый центр поддержки — отличный проект, здесь действительно можно решить любой вопрос на месте. Я и сам обращаюсь за помощью. Недавно у меня родился ребенок, и фонд „Защитники Отечества“ оперативно помог с детской кроваткой и необходимыми вещами для малыша», — рассказал он.

