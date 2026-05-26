В Подмосковье число субъектов МСП за 5 лет увеличилось почти на 40%

В Подмосковье число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за 5 лет увеличилось почти на 40%. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Наша задача — сделать все, чтобы им было комфортно работать в Подмосковье. Если в 2021 году в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства области насчитывалось 354 тыс. субъектов, то сегодня, в 2026 году, их уже свыше 489 тыс. Такой значительный рост стал возможен только благодаря системной, последовательной работе», — сказал он.

Он отметил, что в регионе регулярно проходят встречи и круглые столы с предпринимателями. Это позволяет получать от бизнеса обратную связь и выстраивать эффективную работу.

За прошлый год субсидии на 900 млн рублей получили 508 субъектов. Средства были направлены на компенсацию затрат по лицензионным договорам, оплату услуг маркетплейсов, покупку оборудования, уплату взносов по лизингу, поддержку социальных предпринимателей.

