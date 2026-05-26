В Щелкове на 70% выполнили капремонт учебного корпуса средней школы

Н а улице Свердлова поселка Загорянский городского округа Щелково на 70% завершили капитальный ремонт второго учебного корпуса средней школы № 21, построенного в 1963 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в августе 2026 года. Специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь здания составляет более 1,2 тыс. кв. м. В нем обновят и утеплят кровлю, проведут наружную облицовку фасадов, заменят внутреннюю отделку помещений, обустроят новые входные группы, заменят инженерные системы (отопление, вентиляцию, канализацию) и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.