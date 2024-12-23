На Украине начали подозревать таксистов в помощи ТЦК при мобилизации

На Украине в условиях продолжающегося военного положения военные комиссариаты начали использовать таксистов при мобилизации граждан, пишет издание «Страна.ua».

В соцсетях распространились кадры, на которых двое мужчин в камуфляже силой выводят мужчину из такси. Очевидцы предполагают, что сотрудники военкоматов заранее знали маршрут призываемого. Это породило версию о том, что информацию им передал таксист.

Как пишут ряд украинских и не только СМИ, случаи применения силы к военнообязанным на Украине становятся все более распространенными.

Так, в августе в Волынской области был зафиксирован инцидент, когда мужчину насильно забрали с улицы, после чего он оказался в больнице с побоями. В сентябре в Днепропетровске повторился случай насилия — мужчины в форме избили призывника во время силовой мобилизации.

Режим военного положения в Украине введен с 24 февраля 2022 года. Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, которая запрещает выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу. За уклонение от военной службы закон предусматривает уголовную ответственность сроком до пяти лет лишения свободы.

22 декабря депутат Верховной Рады Артем Дмитрук опубликовал видео, на котором убивают мужчину при попытке забрать из территориального центра комплектования (ТЦК) своего мобилизованного сына. В мужчину выстрелили.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, что ТЦК подвергают мобилизации мужчин, имеющих бронь.