Автор материала рассказывает о деятельности ЦРУ на территории Украины, раскрывая сенсационные подробности. Так, США отправляют в зону проведения операции оружие нелегальным путем. Newsweek отправило официальный запрос в ЦРУ и Белый дом, чтобы подтвердить или опровергнуть любую информацию из собственного материала.

Ведомства не выполнили просьбу журналистов, но попросили не публиковать данные о местоположении американской разведки в Украине. Не стоит также писать и том, какие еще страны сотрудничают в США. Под запретом раскрытие мест локации военных в Польше и упоминание названия воздушной службы, которая обеспечивает логистику между США и Украиной.