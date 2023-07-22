ЦСКА – «Урал»: Стала известна причина отсутствия на игре футболиста Хорхе Карраскаль

Директор по коммуникациям «красно-синих» Кирилл Брейдо ответил на вопрос, полученный от агентства ТАСС , по каким причинам футболист Хорхе Карраскаль не был заявлен среди игроков в матче с командой из Екатеринбурга «Урал».

Кирилл Брейдо проинформировал, что в настоящее время у игрока ЦСКК продолжаются занятия, составленные по индивидуальной программе. По этой причине футболист не прибыл в Екатеринбург для игры.

«Хорхе Карраскаль не полетел на матч. Продолжает заниматься индивидуально», - рассказал директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо

Команды сразятся на футбольном поле в субботу, 22 июля. Ранее главный тренер «красно-синих» Владимир Федотов сообщал, что Хорхе Карраскаль получил травму колена во время игры с «Динамо». Из-за этого он не мог участвовать в игре с петербургским «Зенитом». Длительное лечение и отсутствие тренировочных нагрузок негативно отразилось на подготовленности игрока.

Хорхе Карраскаль выступает полузащитником московского ЦСКА.