ЦСКА впервые представит специальную форму для капитана Акинфеева
ЦСКА впервые представит специальную форму для Игоря Акинфеева
Фото: [Медиасток.рф]
У капитана ЦСКА Игоря Акинфеева появится индивидуальная форма, сообщил «РБК Спорт».
По информации издания, в форме, которая была специально разработана для Акинфеева, капитан ЦСКА появится в спортивном сезоне 2025/2026. Специалисты опросили игрока перед тем, как создать форму. Они уточняли не только особенности одежды, влияющие на свободу движения, но и советовались по декору. Форму будут продавать в спецмагазинах, но по информации источников, игрок не будет получать проценты от продаж. Помощь в создании эксклюзивной формы оказал новый технический партнер клуба.
«Комплект Игоря Акинфеева приближен к классическим вариациям вратарской формы начала века, когда он начинал свою карьеру», — отметил корреспондент РБК.
РБК назвал некоторые отличия формы вратаря от спецодежды других спортсменов — элементы выполнены в белом цвете на темно-сером фоне. Кроме того, на плечи нанесены лучи, устремленные вверх. Презентация уникального комплекта состоится в ближайшее время.
По информации источников РБК, новым техническим партнером клуба станет компания PRIMERA. Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.
Ранее Акинфеев рассказал, чем собирается заняться по завершении карьеры.