ЦСКА впервые представит специальную форму для капитана Акинфеева

По информации издания, в форме, которая была специально разработана для Акинфеева, капитан ЦСКА появится в спортивном сезоне 2025/2026. Специалисты опросили игрока перед тем, как создать форму. Они уточняли не только особенности одежды, влияющие на свободу движения, но и советовались по декору. Форму будут продавать в спецмагазинах, но по информации источников, игрок не будет получать проценты от продаж. Помощь в создании эксклюзивной формы оказал новый технический партнер клуба.

«Комплект Игоря Акинфеева приближен к классическим вариациям вратарской формы начала века, когда он начинал свою карьеру», — отметил корреспондент РБК.

РБК назвал некоторые отличия формы вратаря от спецодежды других спортсменов — элементы выполнены в белом цвете на темно-сером фоне. Кроме того, на плечи нанесены лучи, устремленные вверх. Презентация уникального комплекта состоится в ближайшее время.

По информации источников РБК, новым техническим партнером клуба станет компания PRIMERA. Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.

Ранее Акинфеев рассказал, чем собирается заняться по завершении карьеры.