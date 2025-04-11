Акинфеев рассказал, чем собирается заняться по завершении карьеры

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью телеграм-каналу «Mash на спорте» рассказал, что по окончании карьеры посвятит себя развитию детского спорта.

38-летний рекордсмен по количеству сыгранных матчей в РПЛ подчеркнул, что пока собирается продолжать игровую карьеру, но по ее завершении уже решил, чем будет заниматься. Акинфеев поделился, что у него есть задумки по развитию детского спорта.

«Все для того, чтобы дети могли заниматься под чутким контролем профессионалов, именно тренеров. И тогда, я вот прямо в это верю, что хотя бы в год один, два, три таланта мы будем видеть», — сказал Акинфеев.

Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Всего голкипер провел 789 матчей за армейцев во всех турнирах, в том числе, 590 игр в РПЛ.

Ранее экс-защитник сборной России Андрей Семенов заявил, что национальная команда не будет прогрессировать, проводя товарищеские матчи со слабыми соперниками.