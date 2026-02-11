Цветы у забора на третью годовщину: почему новосибирцы сами создали мемориал на месте обещанного властями комплекса

В феврале 2023 года на улице Линейной в Новосибирске взрыв жилого дома унес жизни 15 человек. В 2025 году местные власти заявили о строительстве мемориального комплекса на месте трагического происшествия. В настоящее время на территории дома образовался пустырь, сообщил atas.info.

По информации СМИ, для строительства обещанного мемориального комплекса на данный момент не удалось выделить финансирование. Сразу после трагедии предлагалось открыть сквер. Инициатором идеи выступил активист Марк Казаков. По его мнению, сквер стал бы местом единения жителей близрасположенных домов. Петицию подписали 689 человек, что было недостаточным для реализации плана.

«Если мы не объединимся сейчас и не начнем действовать, то на этом месте построят очередную многоэтажку и наш жилмассив превратится в одну большую пробку из машин!» — подчеркнул тогда активист.

По информации издания, со временем на общественных обсуждениях жители поддержали идею создания тихого зеленого места посреди микрорайона. Мэр города заявил о переводе земельного участка в зону рекреации. Это станет гарантией того, что на участке не появится новый дом. Подобная перспектива пугает многих жителей Новосибирска.

«Лучше парк в память о людях, чем очередная высокоэтажка», — высказываются местные жители.

В день трехлетней годовщины трагедии, 9 февраля, горожане вновь оставили цветы и мягкие игрушки у импровизированного мемориала, возникшего у строительного забора. Пустующая территория сейчас ограждена. Конструкция полностью демонтирована, а площадка приведена в порядок после сноса.

