В Московской области на 8,3% снизилась смертность от туберкулеза
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье сохраняется положительная тенденция в борьбе с туберкулезом, по итогам первого квартала 2026 года показатель смертности от данного заболевания снизился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Снижение смертности от туберкулеза — результат выверенной стратегии раннего выявления болезни и применения эффективных методов лечения», — отметил главный фтизиатр Подмосковья, главный врач областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
В ведомстве отметили, что областной клинический противотуберкулезный диспансер использует высокие стандарты работы. Это позволило учреждению стать Центром компетенций для медорганизаций региона, которые момент проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.
