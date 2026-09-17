Два литра — миф: врач-кинезиолог объяснил, сколько воды на самом деле нужно организму

Распространенное убеждение гласит, что ежедневно человеку необходимо выпивать ровно два литра воды — эта цифра прочно укоренилась в сознании как универсальная норма. Многие воспринимают ее как обязательное правило, считая, что именно такой объем обеспечивает бодрость, здоровье кожи и правильную работу внутренних органов. Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин ответил редакции VSE42.Ru на вопрос, действительно ли человеку необходимо выпивать столько литров воды ежедневно.

По словам эксперта, универсальной цифры не существует — расчет ведется индивидуально: 30 мл на каждый килограмм веса.

Специалист предупредил, что нехватка воды чревата обезвоживанием, образованием камней в почках и сухостью кожи. Однако и переизбыток жидкости небезопасен: возможна гипонатриемия — состояние, при котором падает уровень натрия в крови, что негативно отражается на работе сердца и мозга.

Лучшими ориентирами врач считает обычную жажду и цвет мочи. По его мнению, не стоит пить через силу, но и доводить себя до обезвоживания нельзя.

«Норма индивидуальна», — подчеркивает эксперт.

Ранее сообщалось, что врач-кинезиолог Гаврикин назвал мифом запрет на ужин после шести часов вечера.