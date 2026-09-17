Тренер «Локомотива» объяснил полностью русский состав в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему на матч девятого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) выпустил полностью российский состав.

Специалист рассказал, что так сложились обстоятельства, и его выбор игроков на матч не несет никакой символической нагрузки.

«По ряду причин у нас выпала группа игроков обороны, центральные защитники, которые у нас в основном представляют иностранный легион. Соответственно, какого-то подтекста тут искать не надо», — сказал Галактионов.

Иностранный легион «Локомотива» представлен всего пятью игроками: защитники Сесар Монтес, Жерзино Ньямси, Лукас Фассон, а также давно не попадающие в состав защитник Кристиан Рамирес и хавбек Лукас Вера.

«Локомотив» в девяти турах набрал семь очков и занимает 13-е место, в зоне стыковых матчей.

Ранее были приведены три случая в истории РПЛ, когда состав команд полностью состоял из иностранцев.