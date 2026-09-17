Соболев заступился за вратаря «Балтики», который пропустил мяч после удара с центра поля

В девятом туре РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Балтику» со счетом 3:2. Соболев забил второй гол петербургской команды. Форвард попытался перекинуть далеко вышедшего вратаря. Дальний удар у него не вполне получился, но Латышонок, пятясь назад, поскользнулся, и мяч от его рук отскочил в сетку ворот.

«На самом деле, пробил не очень хорошо, просто Женя подскользнулся или запнулся. Это, может быть, связано с мокрой погодой, с дождем, полем — не знаю. У всех такое бывает. Женя — огромный молодец, классный вратарь, и я желаю ему только удачи. Уверен, что он с этим справится», — сказал Соболев.

Евгений Латышонок выступает за «Балтику» на правах аренды из «Зенита».

«Зенит» на данный момент занимает третье место в РПЛ с 18 очками, «Балтика» располагается на восьмой позиции с 11 баллами.

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