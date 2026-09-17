Оранжевые конусы, разрытый асфальт и утренний затор: перекресток в Кемерове превратился в ловушку для водителей

В Кемерове на пересечении проспекта Октябрьского и Притомского разрыли проезжую часть. По словам очевидцев, работы стартовали накануне вечером. Однако на этом процесс не остановился — на данный момент перекресток частично огорожен, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

На опубликованном Сибдепо снимке отчетливо видно, как выглядит проблемный участок. Вместо ровного асфальта на дороге зияет разрытие, прикрытое металлическими листами и огражденное оранжевыми конусами. Один из них уже лежит на боку — очевидно, кто-то из водителей задел препятствие. Мокрый асфальт, серое небо и редкие машины на заднем плане — таким горожанам предстает перекресток.

Горожане в своих сообщениях отмечают, что подобная ситуация на дороге перед часом пик способна обернуться серьезными заторами. Корреспондент Сибдепо уточняет сроки завершения работ. Судя по сообщениям очевидцев, вечером на перекрестке кипела работа.

Ранее сообщалось, что на региональных дорогах Московской области в рамках нацпроекта установили 8,8 тыс. катафотов.