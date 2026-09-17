Ночь без сна и утро без линеек: нижегородские школьники остались дома после громкого грохота в городе

В четверг, 17 сентября, жители Кстовского района Нижнего Новгорода сообщили о сильном грохоте. Местные жители обсуждали в соцсетях возможные причины громкого звука, эмоционально делились переживаниями и проинформировали о переводе учеников некоторых школ на дистанционный формат обучения, сообщил newsnn.ru.

«Не спали, жесть»; «Грохот был сильный»; «Я в четыре утра проснулась из-за баха», — рассказали местные жители.

По данным издания, над регионом в ночь на 17 сентября уничтожили 43 дрона. Где именно — не уточняется. По словам губернатора Глеба Никитина, остекление домов было повреждено. Среди мирного населения пострадавшие отсутствуют.

По информации издания, на фоне непонятного звука жители Кстова поинтересовались, как вести детей в школу. В ответ в комментариях пользователи написали, что в некоторых учебных заведениях ввели дистант.

«Уже написали дистант»; «В нашей школе объявили дистанционное обучение», — написали местные жители.

По данным МЧС, услышать БПЛА можно по громкому жужжанию, похожему на звук мотора или бензопилы. Об опасности также могут предупредить сирена, SMS и push-уведомления, сообщения по радио и телевидению.

Если заметили дрон, необходимо сообщить об этом по номеру 112 или 102. В небе летающий аппарат можно заметить по мигающим огням или движущемуся силуэту, который отличается от птицы или самолета.

Ранее сообщалось, что муж одной из погибших от БПЛА в Нижнекамске девушек раскрыл подробности трагедии.