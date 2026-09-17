Восемь с половиной часов в режиме опасности: как Волгоград переживал закрытие аэропорта Сталинград

Режим беспилотной опасности держал Волгоградскую область в напряжении восемь с половиной часов минувшей ночью. Ради безопасности воздушного сообщения Росавиация приняла решение о закрытии Международного аэропорта Сталинград, сообщили novostivolgograda.ru.

По данным издания, тревожный сигнал в регионе прозвучал в 22:42 16 сентября. Не прошло и часа, как в волгоградской воздушной гавани ввели план «Ковер». На протяжении более семи часов аэропорт не отправлял и не принимал борта.

Лишь около шести утра РСЧС сообщила об отбое беспилотной опасности. Практически сразу после этого сняли и ограничения в аэропорту. Однако последствия ночного простоя дают о себе знать до сих пор: пять авиарейсов задерживаются, причем некоторые — на существенный срок.

Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, с вылетом запаздывают борта в Москву и Калининград. Отправление в Калининград сдвинули более чем на восемь часов — с 2:20 на 10:35. Рейс в Москву задержан почти на три часа.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

С прибытием ситуация еще любопытнее: самолет из Калининграда, направлявшийся в Волгоград, был вынужден уйти на запасной аэродром в Астрахань. Пассажиры ожидают вылета оттуда с 4:30 утра, а прибытие в конечный пункт перенесли на 9:30. Также с опозданием ожидаются борта из Москвы и Антальи. Задержка колеблется от 35 минут до почти трех часов. Остальные рейсы следуют согласно полетному расписанию.

По данным издания, минувшей ночью ограничения затрагивали целый ряд аэропортов по всей стране.

Ранее сообщалось, что пассажиры из Кемерова доберутся до Сочи почти на 14 часов позже.