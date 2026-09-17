Вместо утра — поздний вечер: пассажиры из Кемерова доберутся до Сочи почти на 14 часов позже

Утро 17 сентября для пассажиров, собиравшихся вылететь из Кемерова в Сочи, обернулось многочасовым ожиданием. Рейс задержали, и в пункт назначения люди попадут почти на 14 часов позже запланированного, сообщил VSE42.RU .

Согласно данным онлайн-табло, борт авиакомпании «Северный ветер» должен был подняться в воздух в 8:35. Однако фактическое время вылета сдвинулось на 22:10. Обратное направление также скорректировали: самолет из Сочи сядет в Кемерове в 21:05, хотя изначально его прибытие ожидали в 7:30.

Причина кроется в ограничениях, действовавших в аэропорту Сочи. По информации Росавиации, их вводили в ночные часы, а сняли лишь около часа назад. Подобные меры — вынужденный шаг, связанный с обеспечением безопасности полетов, и они напрямую влияют на расписание даже в тех городах, которые находятся за тысячи километров от места их введения.

Дополнительно стало известно, что «Северный ветер» переносит часть сочинских рейсов в Сухум. Это коснется периода с 18 сентября по 24 октября. Вылеты из Кемерова и Новокузнецка в указанном направлении отменены.

По данным издания, задержки в кузбасских аэропортах превратились в обыденность.

Ранее сообщалось, что Шереметьево установит 20 киосков самообслуживания в 2027 году.