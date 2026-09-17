Малая Пуза, Ляписи и Мозгулино: география деревень с необычными названиями

В Нижегородской области насчитываются сотни населенных пунктов. Некоторые из них носят названия, которые невозможно произнести без улыбки, сообщил newsnn.ru. Редакция издания собрала пять деревень и сел региона с самыми забавными наименованиями. Где они находятся — читайте далее.

Клюкино

Клюкино находится в Семеновском округе, на правом берегу реки Клюкинка. Относится к Шалдежскому сельсовету. До деревни Шалдеж — административного центра — пять км, до Нижнего Новгорода — 76 км.

Ляписи

Село в Кстовском районе Нижнего Новгорода, входит в состав Прокошевского сельсовета. Расположено в зоне хвойно-широколиственных лесов, к югу от реки Пужавы.

Малая Музя

Деревня относится к Шахунскому округу, находится в 19 км от центра муниципалитета. До Нижнего Новгорода по автодорогам — 280 км. Ранее населенный пункт входил в Хмелевицкий сельсовет, который упразднили в 2011 году.

Малая Пуза

Село в Починковском округе Нижегородской области, стоит при впадении реки Иресть в Алатырь. Входит в состав Ризоватовского сельсовета. Место примечательно не только названием — здесь родился герой Советского Союза Петр Шутов.

Мозгулино

Деревня в Городецком округе Нижегородской области, входит в состав Федуринского сельсовета. Расположена примерно в 14 км к северо-западу от центра муниципалитета, ее окружают хвойно-широколиственные леса.

Ранее сообщалось, что жители ЮАО предложили названия для семи безымянных и проектируемых улиц Москвы.