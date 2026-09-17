«Спартак» в огне: четвертая победа подряд в КХЛ

Матч в Магнитогорске сложился непросто для столичной команды, которой пришлось дважды отыгрываться по ходу матча после голов Егора Яковлева и Владимира Ткачева в большинстве. «Спартак» также успешно играл при неравных составах, и Александр Беляев отметился дублем, реализовав численное большинство. А победную шайбу забросил на отложенном штрафе Герман Рубцов.

Одним из героев матча стал голкипер «Спартака» Иван Федотов, отразивший 40 бросков.

«Спартак» начал регулярный чемпионат с обидного поражения от «Торпедо», но затем одержал четыре победы подряд. До матча в Магнитогорске красно-белые обыграли принципиальных соперников ЦСКА (3:2) и СКА (3:1), а затем разнесли «Северсталь» (8:0), установив клубный рекорд.

Следующий матч «Спартак» проведет в гостях против челябинского «Трактора».