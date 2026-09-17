Добровольно платить не стал: россиянин вернул ₽5,4 млн после визита приставов
ГУ ФССП по Кузбассу: с мошенника в Новокузнецке взыскали более ₽5,4 млн
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В Новокузнецке судебные приставы взыскали с местного мошенника больше ₽5,4 млн. Как информирует ГУ ФССП по Кузбассу, в отделе судебных приставов по Центральному району Новокузнецка находилось исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного преступлением, сообщил VSE42.RU.
По информации ведомства, должник не погасил задолженность добровольно. Тогда пристав принял меры, чтобы выяснить его имущественное положение. Сотрудник службы провел проверку, в ходе которой установил, чем владеет новокузнечанин и какие активы могут быть использованы для погашения долга. Когда имущество было найдено, его стоимость оценили независимые эксперты. После этого должнику объяснили: если он не заплатит, имущество передадут на торги, а вырученные деньги направят взыскателю.
«В собственности мужчины выявлена квартира, на которую был наложен арест», – отметили в ГУ ФССП по Кузбассу.
Такая перспектива, судя по всему, произвела на мошенника должное впечатление. Он погасил долг в полном объеме — все ₽5,4 млн были перечислены. В ведомстве отметили, что средства уже направлены взыскателю.
Ранее сообщалось, что в Новокузнецке приставы пошли на хитрость ради поимки алиментщицы.