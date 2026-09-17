Медведева рассказала, как иностранцы восприняли возвращение российских фигуристов

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге рассказала, как иностранцы реагировали на возвращение российских фигуристов на международные соревнования.

Медведева посетила турнир Kinoshita Group Cup в Токио, который стал первым соревнованием под эгидой ISU с 2022 года с участием взрослых российских фигуристов.

«Когда я заходила на трибуны, я встретила многих тренеров и хореографов, с которыми еще соревновалась сама. Из Канады, Японии, Кореи и других стран. Это действительно классный опыт. Как будто и они по нам соскучились. Спорт объединяет людей», — рассказала Медведева.

На Kinoshita Group Cup россияне завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

Ранее фигуристка Евгения Петросян анонсировала музыку для своей новой короткой программы.