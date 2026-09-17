Аделия Петросян объявила музыку для своей новой короткой программы

Российская фигуристка Аделия Петросян объявила в своей соцсети музыку для новой короткой программы. Она будет кататься под кавер на песню The Show Must Go On в исполнении Oneil, Kanvise, Ercodes и нидерландского пианиста Яна Вэйна.

Программу трехкратной чемпионке России поставила Анжелика Крылова.

Ранее Петросян приоткрыла завесу тайны по поводу своей новой произвольной программы. В ней фигуристка предстанет в образе Арьи Старк из культового сериала «Игра престолов».

19-летняя Петросян перед началом сезона покинула группу Этерии Тутберидзе и тренируется у Инны Гончаренко. Фигуристка планирует выступить на турнире серии «Челленджер», который пройдет в Батуми 1-3 октября.