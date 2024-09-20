Турагент Бушуева считает поездки в Иран безопасными и интересными

Нижегородский турагент Юлия Бушуева рассказала, что среди россиян распространен стереотип, что Иран — это опасное место. На самом деле страна активно развивается и все больше обретает популярность среди российских туристов, сообщил newsnn.ru.

Турагент Бушуева напомнила, что основной источник дохода Ирана — это нефть. На страну наложены санкции, однако она активно развивается. В городах открыто много кафе для туристов. В вечернее время Иран переливается от огоньков. Инфраструктура развита.

Система «все включено» в Иране не предусмотрена, однако в магазинах большой ассортимент продуктов, а в кафе с радостью принимают посетителей. Цены не отличаются от российских. Из Москвы в Иран летают прямые рейсы. Эксперт Бушуева рекомендует приобретать групповой тур через туроператора, тогда виза не требуется.

Туристов пугает поездка в Иран из-за вооруженных конфликтов, в которых страна принимает участие.

«Да у страны бывают военные конфликты, но на туристах это никак не отражается. Столкновения происходят за пределами страны», — рассказала нижегородский турагент Юлия Бушуева в эксклюзивном интервью NewsNN.

Местные жители благоприятно настроены по отношению к туристам. Они приветливы, милы и разговорчивы. Особенно радостно принимают отдыхающих молодые люди. Однако не стоит нарушать правила иранцев. Даже приезжие женщины должны покрывать голову. Мужчинам не стоит брать с собой шорты и футболки, они им не пригодятся. Мужчинам разрешено носить только брюки и одежду с длинным рукавом. В стране действует запрет на алкоголь. На пляжах не могут одновременно находиться мужчины и женщины.

Ранее сообщалось, что россияне положительно оценили идею открытия круглогодичного морского курорта во Владивостоке.