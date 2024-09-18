Россияне оценили идею открытия круглогодичного морского курорта во Владивостоке

Девятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке в начале сентября. На выставке россиянам представили вниманию различные локации и экспонаты. В Хасанском округе намерены открыть круглогодичный морской курорт. На мероприятии презентовали эскизы будущих зданий. Посетители оставили положительные отзывы о комплексе, сообщил vostokmedia.com.

Улица Дальнего Востока традиционно оказалась в центре внимания россиян. На ней разместили различные павильоны, аниматоры развлекали гостей, а мастера демонстрировали свои уникальные работы. В частности, архитекторы представили эскизы будущих объектов круглогодичного морского курорта. Такой комплекс намерены открыть в Хасанском округе. В центре внимания — морские образы, ведь край славится рыбным промыслом.

«Если вот такие комплексы построят в Хасанском округе, как показано на макете, э то будет действительно что-то интересное, много туристов будет ездить туда на отдых, и не только из Приморья, но и со всей страны и иностранцы», — отметил «Восток-Медиа» посетитель павильона Приморского края Евгений.

Архитекторы разместили возле эскизов таблички, в которых рассказано, что стало для них мотивацией. Специалистов вдохновили морские волны, солнечные блики и ледяная глазурь. Месторасположение региона удивляет контрастом погодных явлений.

В рамках комплекса предложено открыть гостиницу, аква-термальный-банный комплекс и современный развлекательный центр. Вниманию гостей мероприятия представили еще один арт-объект, который также откроют в Приморском крае. Уникальность здания в том, что из любого окна будет открываться вид на море.

Ранее сообщалось, что берега Японского моря в Приморском крае в начале осени заполнены туристами.