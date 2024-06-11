Турагент Гурин: сибиряки боятся ехать в Крым в отличие от жителей южных регионов РФ

Директор турагентства Максим Гурин рассказал RostovGazeta , как россияне относятся к отдыху в Крыму, над территорией которого часто пролетают запущенные противником беспилотники и работает ПВО.

Эксперт заметил одну особенность. Жители Сибири боятся ехать на период летнего отпуска в Крым из-за частых сообщений о БПЛА, которые запускает Украина. Даже если ранее был забронирован отель, они меняют свои планы.

«Жители Сибири, в основном, меняют свои планы на отдых. Они опасаются ехать в Крым», — отмечает Максим Гурин.

Жители южных регионов не боятся беспилотников. Они привыкли каждый год отдыхать на берегу Черного моря. Например, жители Ростовской области чаще всего ездят в Крым или в Краснодарский край. Беспилотники людей не пугают. Многие заранее бронировали жилье. Спрос высокий и сейчас.

«Южных граждан не слишком пугают беспилотники», — уверен эксперт.

Востребованными заграничными направлениями нынешнего сезона эксперт Максим Гурин считает Абхазию, Турцию и Египет.

Ранее мы сообщали, что над Черным морем вблизи Крыма часто замечают американские разведывательные беспилотники. Недавно один из них (RQ-4B Global Hawk) на длительное время пропал с радаров, что не позволило российским экспертам отследить путь его движения.