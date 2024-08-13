Турагент обманула семью Гизатуллиных на 220 тыс. рублей и сорвала им отдых

Семья Гизатуллиных из Татарстана рассказала, что турагент Анжела Мусина обманула их, не приобрела своевременно путевку и не согласилась возвращать переданные ей 220 тысяч рублей, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Роман и Лейсан Гизатуллины успешно сотрудничали с турагентом Мусиной с 2019 года. Конфликт возник в этом году. Семья решила провести летний отпуск в Арабских Эмиратах. Они, как обычно, обратились к Анжеле. Заплатили через кассу 220 тысяч рублей и получили чек.

До отпуска оставалось немного времени. Супруги неоднократно обращались к турагенту с вопросами, где путевки и билеты. Женщина просила подождать, потому что база часто «виснет».

«Уже вечером Анжела нам позвонила и сказала, что мест в отеле нет, мол такое случается. Мы были поражены, ведь путевку приобрели за пять месяцев», — рассказал Роман Гизатуллин.

В качестве альтернативы женщина предложила отправиться в Египет. Деньги за путевку отдавать отказалась. Позже согласилась, но постоянно появлялись препятствия: то банк блокировал перевод, потому что турагент находилась в другом городе, то возникали другие проблемы.

Супруги предупредили о намерении обратиться к сотрудникам правоохранительных органов. Турагент нахамила им и заблокировала контакты татарстанцев. В ООО «ТТ-Трэвел», где работала женщина, рассказали, что она внесла всего 30 долларов в качестве брони за их путевку, а затем отменила заказ. Выяснилось, что в общей сложности от халатности агента отпуск сорвался у 30 россиян. На данный момент Анжела Мусина вернула некоторым пострадавшим часть денег.

Ранее сообщалось, что российские туристы начали активно планировать зимний отдых.