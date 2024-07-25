Россияне выбрали направления для зимнего туризма

Российские туристы начали планировать зимний отдых. Как отметил сайту aif.ru глава Комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев, происходят активные бронирования, в том числе на необычные направления.

Пока самыми актуальными направлениями для россиян остаются Алтай, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Дагестан. Эти места в стране каждый год конкурируют и бьют рекорды по потоку туристов.

Из зарубежных локаций больше всего бронирований приходится на Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Турцию, Египет, Шри-Ланку и Мальдивы. Неожиданным стал рост интереса к странам Европы и Латинской Америки. Однако наличие множества пересадок делают эти направления дорогими.

«Алтай совершенно оправданно востребован как одно из самых популярных мест отдыха. Устоявшееся мнение о дороговизне размещения — это не более чем миф, у нас была возможность убедиться в этом лично. <...> Туроператоры и турагенты дают сейчас скидки от 10%, кое-где доходит до 30%», —

Интересным направлениям стала Якутия, которая постепенно разогревает интерес у бывалых туристов. Предлагают шаманские обряды, погружение в атмосферу Севера и многое другое. За этим также едут на Алтай. За северным сиянием рвутся в Петербург и Мурманск.

Ранее сообщалось, что депутат Тарбаев опроверг резкий рост стоимости номеров в гостиницах из-за туристического налога.