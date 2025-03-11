Турагент перечислила удобные страны и города для путешествий на автомобиле

Туроператор Дарья Иванова поделилась рекомендациями для россиян, которые предпочитают путешествовать по России и за ее пределами на автомобиле, сообщил sovainfo.ru.

Туроператор высказала мнение, что россиянам удобнее всего посещать на собственном автомобиле страны СНГ. Например, можно ознакомиться с культурой и традициями Казахстана. При прохождении таможенного контроля водитель предоставляет паспорт гражданина РФ, ПТС/СТС, страховку на машину и водительские права.

Еще одно популярное среди россиян направление — Абхазия. Чаще всего автопутешественники заезжают в Сочи, а затем отправляются в республику.

«Еще одним заграничным направлением можно выбрать Грузию — дорога также проложена через республики Северного Кавказа. Для въезда в страну понадобится: загранпаспорт со сроком, превышающим путешествие по стране. Если у ребенка нет, то он должен быть вписан в документ взрослого», — рассказала эксперт.

По мнению эксперта, на территории России много мест, которые привлекут внимание автопутешественников. Красивые достопримечательности и мечети находятся в Чеченской Республике, необычные памятники можно найти в Северной Осетии, осуществить спуск на лыжах или сноуборде предложено в Приэльбрусье, а катание на сапах — востребованная услуга туристов в Дагестане.

Туроператор перед поездкой призвала проверить автомобиль. Избежать аварий и поломок поможет диагностика на СТО. В автомобиле должны находиться огнетушитель, светоотражающие жилеты, запасное колесо, набор инструментов и аварийный знак. Перечень рекомендованных предметов зависит от курса направления. Например, автомобиль можно оснастить мини-холодильником.

Ранее сообщалось, что «Авиасейлс» заявил о запуске проекта «Паспорт путешественника».