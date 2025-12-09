Камчатка возглавила рейтинг приключенческого туризма в 2025 году

Популярность Камчатки как направления для приключенческого туризма среди россиян растет с каждым годом, и в 2025 году она даже возглавила соответствующий рейтинг. Однако, как отмечает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, по общему числу посетителей этому уникальному краю вряд ли удастся догнать Байкал, и на то есть веские причины. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, главное препятствие — географическая удаленность и логистика. На Камчатку можно попасть только самолетом, что автоматически ограничивает и удорожает турпоток, в то время как на Байкал туристы едут поездами и на личных автомобилях из густонаселенных регионов Сибири и европейской части страны. Второй сдерживающий фактор — серьезный дефицит качественной отельной инфраструктуры. Как подчеркивает эксперт, в регионе катастрофически не хватает отелей уровня четырех-пяти звезд, преобладают гостевые дома и предложения посуточной аренды, что не всегда соответствует ожиданиям взыскательных путешественников.

Последствия этих ограничений очевидны: спрос на поездки на Камчатку значительно опережает возможности для его удовлетворения. Для устойчивого развития туризма, по оценке Мкртчяна, необходимо построить как минимум два десятка новых отелей. При этом эксперт успокаивает тех, кого пугает вулканическая активность: регулярные небольшие извержения и микроземлетрясения — естественная норма для полуострова, как и для Японии, и 99% таких событий проходят незамеченными для туристов, не неся для них никакой опасности.

По его мнению, Камчатка обладает феноменальной природной привлекательностью, но для превращения из нишевого направления в массовое ему необходимы масштабные инфраструктурные инвестиции, прежде всего в транспортную доступность и комфортную гостиничную базу. Пока же Камчатка остается меккой для подготовленных искателей приключений, готовых мириться с некоторыми неудобствами ради ее суровой и величественной красоты.

