Туристы и горожане по-разному смотрят на реконструкцию улиц: эксперты рассказали, кто прав

Казань – красивейший город, который привлекает туристов. В городе есть одна улица, которая считается центральной. Ею восхищены туристы, но не любят местные жители. Эксперты рассказали, почему мнения людей расходятся, сообщает inkazan.ru .

Улица Баумана в Казани – место, которым восхищены путешественники. Одновременно с этим горожане постоянно настаивают на реконструкции и ее усовершенствовании. Местный житель высказал мнение, что туристы приехали, раз зашли в какое-то историческое здание, пофотографировали и уехали. Казанцы же видят, как с каждым годом состояние этого объекта меняется в худшую сторону.

Фото: [ inkazan.ru ]

Проблема актуальна для разных городов. Улица Кировка собирает толпы людей в Челябинске, а в Екатеринбурге - улица Вайнер. В этих и многих других городах проблемы общие – толпы туристов, много рекламы и людей, которые предлагают сфотографироваться или приобрести дешевый сувенир. Но есть и положительные моменты:

«Приятно ходить, особенно вечером красиво — подсветка висит. Много кафешек, ресторанов, баров. В пятницу вечером приятно выйти, погулять, показать себя. Хейта особо на Кировку нет, как-то спокойно к ней относятся», — отметила в разговоре с редакцией собеседница из Челябинска

Сооснователь Telegram-канала «Казан Урбанчы» Дмитрий Сагдеев на примере отношения горожан к улице Баумана условно разделил людей на несколько категорий.

Первая группа – это люди в возрастной категории около 60 лет. Они помнят, как выглядел город в период СССР и ностальгируют, желая вернуть те времена. Вторая – социофобы, которые не любят столпотворения, чего невозможно избежать в большом населенном пункте. Третья – поклонники современного национального искусства, которые считают, что каждый уголок должен быть заполнен чем-то: памятниками, стендами, композициями.

Урбанист Сагдеев считает, что невозможно сделать так, чтобы одна и та же улица нравилась одновременно местным жителям и туристам.

«Для того, чтобы прогулки были комфортными, нужно, во-первых, очистить улицу от всего того, что мешает спокойно по ней гулять: назойливых промоутеров, рекламирующих экскурсии, и всяких «домов вверх дном», людей, эксплуатирующих животных для фото, попрошаек и бомжей», — заявил Inkazan эксперт Дмитрий Сагдеев

Эксперт уверен, что есть то, что понравится каждому человеку: освещенные улицы, аккуратные дорожки, опрятные клумбы, большое количество скамеек и мусорных ведер. Перед любой реконструкцией необходимо ориентироваться на мнение большинства.