Туристы из Москвы и сохранение рабочих мест: «зимние» пляжи помогут Геленджику стать всесезонным курортом

Стратегия развития Геленджика направлена на то, чтобы сделать его всесезонным курортом, сообщил kubanpress.ru. Для реализации задачи принимают ряд мер, в том числе открытие «зимних» пляжей.

По информации издания, «зимние» пляжи — это зоны, расположенные на прибрежной территории. Они облагорожены и оборудованы. Отдыхающие в любой сезон года могут активно провести время: заниматься физической деятельностью, прогуливаться вдоль моря, посещать спа-зоны, принимать участие в фестивалях и концертах. Такие зоны давно пользуются популярностью у жителей Европы и Азии. Для России формат новый и перспективный.

По информации туроператоров, с каждым годом осенью и зимой в Геленджик приезжает большое количество жителей Москвы, Санкт-Петербурга и центральной России. Открытие «зимних» пляжей дополнительно привлечет туристов. Кроме того, удастся сохранить часть рабочих мест за счет круглогодичной работы санаториев, ресторанов и курортных развлекательных заведений.

«Кроме того, власти делают ставку на событийный туризм. К 15 октября будет сформирован единый календарь мероприятий в Большом Геленджике, рассчитанный до начала следующего курортного сезона», — сообщил kubanpress.ru.

По данным издания, положительный опыт работы во все сезоны есть у Сочи. Курортный город особенно стал привлекать внимание россиян после проведения Олимпиады, организации различных мероприятий и развитие зимних видов спорта.

Ранее сообщалось, что новый отель с термокомплексом и бассейном должен поднять летнюю загрузку Шерегеша.