Туристы, которые не могут вылететь из Турции, остались без еды в отеле

По информации канала, в скором времени ситуация только усугубится. Так, турецкая авиакомпания сообщила об отмене всех рейсов с курортов страны в Россию. Россияне, которые находились в Бодруме и Даламане, также столкнулись с аналогичной проблемой. Один из туристов в Даламане рассказал SHOT, что приобрел «пакетный тур». Мужчину проинформировали, что до 9 мая вылететь из страны возможности не будет. Людей сначала привезли в аэропорт, где они пробыли около восьми часов. Пассажирам предоставили воду и бутерброды. Затем всех снова вернули в отель.

«У нас был „пакетный тур“. А теперь только будет завтрак. Завтрак мы проспали по причине усталости. Обеды в отеле платные, обмена валюты нет. Представители туроператора говорят, что не могут помочь», — рассказал SHOT один из туристов в Даламане.

По информации канала, российские операторы прикладывают все усилия, чтобы решить проблему. При наличии свободных мест в отелях людей расселяют. Некоторым удается найти места в самолетах, но такая возможность ограничена. Туристов Anex могут вывезти с курортов рейсами AZUR Air, которые направляются из Турции вечером 8 мая и в ночь на 9 мая.

Ранее в Российском союзе туриндустрии туристам рассказали, к кому обращаться из-за переноса авиарейсов из Турции.