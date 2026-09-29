Туристы нашли копию Царской башни Кремля в Егорьевске на ограде монастыря 1900 года

В Егорьевске, небольшом подмосковном городе, туристы обнаружили точную архитектурную копию Царской башни Московского Кремля. Неожиданную находку сделала жительница Орехово-Зуева Елена Попова, которая вместе с семьей посетила местный Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь. Как сообщает REGIONS, внимание путешественницы привлекла не только архитектура самого храма, но и ограда обители, украшенная характерными башенками, которые буквально воспроизводят формы кремлевского оригинала.

«Кремль в Егорьевске? Не может быть! Рядом с площадью, где находится стелла с названием города, привлекают внимание краснокирпичные стены и башни, очень напоминающие Московский кремль. Эти башенки — копии Царской башни Московского кремля, этим и удивляют», — написал в своих соцсетях Елена.

Царская башня Московского Кремля — самая миниатюрная и одна из самых нарядных в ансамбле крепости. Она была возведена в 80-х годах XVII века непосредственно на крепостной стене, не имея собственного фундамента. Свое название постройка получила благодаря легенде, согласно которой с этой башенки государь всея Руси мог наблюдать за событиями, разворачивавшимися на Красной площади, а сама конструкция служила своеобразным навесом над царским троном. Высота башни с флюгером достигает 16,7 метра. В нижнем ярусе расположен сквозной арочный проход, продолжающий ходовую часть стены. Архитектурный облик исследователи относят к кирпичному стилю XVII века, а узнаваемый восьмигранный шатер на кувшинообразных столбах напоминает распространенные в ту эпоху рундуки крылец каменных жилых хором.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Василий Тремасов ]

В Егорьевске копия Царской башни украшает привратные башни Свято-Троицкого Мариинского женского монастыря, расположенного в исторической части города. Монастырь был основан в 1900 году по завещанию Марии Владимировны Бардыгиной — супруги купца первой гильдии и городского головы Никифора Михайловича Бардыгина. Территория обители была обнесена оградой, и главным ее украшением стали башни, выполненные из красного кирпича и практически дословно копировавшие Царскую башню Кремля. Их узнаваемый силуэт с восьмигранным шатром на кувшинообразных столбах невозможно спутать с чем-либо другим.

«Здесь она представлена, что называется, в двойном „экземпляре“. Именно так архитектор Иван Барютин спроектировал входную группу обители», — отмечает егорьевский гид Константин Братчиков.

Царская башня Кремля увековечена не только в камне и кирпиче. Существуют картонные макеты для самостоятельной сборки — например, в масштабе 1:250 в рамках серии «Московский Кремль» от разработчика Евгения Потапова. Кроме того, в разных городах России можно найти копии и других кремлевских башен. В Йошкар-Оле на площади Республики возвышается Благовещенская башня — уменьшенная копия Спасской высотой 55 метров против 70 метров у оригинала, возведенная в 2011 году. А в Калининграде мастера Янтарного комбината создали миниатюрную Спасскую башню из 1,5 тысячи фрагментов янтаря в масштабе 1:100.

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