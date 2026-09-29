Легенда о подземных ходах под Павловским Посадом: что находят диггеры и почему историк называет это фольклором

Павловский Посад таит свои тайны не только в музейных экспозициях, но и под землей. Среди местных старожилов из поколения в поколение передаются предания о разветвленной системе скрытых подземных проходов, которые, как считается, соединяли колокольню Воскресенского собора с купеческими усадьбами и текстильными предприятиями Лабзиных и Сидоровых, сообщил REGIONS.

Исследователи и любители подземных экспедиций время от времени обнаруживают свидетельства, подтверждающие эти рассказы. В ходе ремонтных работ старинных построек в историческом центре города или при прокладке инженерных сетей вскрываются участки древних кирпичных сводов и просторные подвалы, уходящие значительно дальше границ фундаментов зданий. Комментарий о загадках городского подземелья дал историк-краевед и знаток архитектуры Павловского Посада Виктор Соколов.

При этом, как отметил Виктор Сидоров, основная часть преданий о протяженных тоннелях под руслом реки Вохны является скорее фольклором, нежели документально подтвержденным фактом.

«Тем не менее, каждый такой подвал — это капсула времени. Мы часто находим там кованые решетки, старинные засовы и клейма на кирпичах, которые могут рассказать о владельцах города больше, чем сухие архивные справки. Исследование этих пустот — наша возможность буквально прикоснуться к невидимой истории Павловского Посада. Сегодня энтузиасты работают над созданием виртуальной карты „подземного города“, чтобы жители и туристы могли узнать, какие тайны скрывают подвалы зданий, мимо которых мы проходим каждый день. Такие находки делают наш Павловский Посад по-настоящему мистическим и притягательным местом для исследователей», — добавил историк.

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