Весенние цветы осенью: жительница Клина нашла желтые одуванчики в сентябрьской траве

В последние дни сентября среди увядающей осенней травы в Клину распустились ярко-желтые одуванчики — картина, которая удивила местную жительницу Ольгу Зайцеву во время прогулки. Цветы, традиционно ассоциирующиеся с весенним сезоном, появились повторно, что для этого времени года выглядит весьма нехарактерно, сообщил REGIONS.

Как поясняют специалисты, повторное цветение одуванчиков обусловлено комплексом погодных факторов: достаточным количеством влаги, теплыми дневными температурами и отсутствием ощутимых ночных заморозков.

«Одуванчики — растения-оппортунисты, настоящие хитрецы. Если осень выдается теплой, влажной и без резких ночных заморозков, они могут воспринять это как ложный сигнал к пробуждению и повторному цветению», — пояснила агроном из Клина Галина Ильина.

По наблюдениям экспертов, растения реагируют прежде всего на фактические показатели температуры воздуха и грунта, а не на календарный период. Иными словами, если условия оказываются подходящими, одуванчики формируют новые цветоносы вне зависимости от того, какой месяц значится на календаре.

Специалисты подчеркивают, что аналогичный феномен регистрировался и за пределами Клина — в ряде других регионов. Механизм повторного осеннего цветения объясняется перепадами температур в сочетании с увлажненностью почвы: такие колебания служат растению своеобразным стимулом к выбросу цветоносов.

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