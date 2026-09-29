В Одинцове до конца года достроят пристройку к школе № 9

Строительство нового корпуса Одинцовской школы № 9 планируют завершить до конца 2026 года, стройготовность объекта составляет 73% — работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства контролируют ход проведения работ. Пристройку площадью более 9,2 тыс. кв. м возводят на улице Северной. Здание переменной этажности — от двух до четырех этажей — рассчитано на 550 учеников. Строители уже завершили устройство фундаментов, несущих и ограждающих конструкций надземной части. Сейчас на площадке монтируют внутренние инженерные системы, ведут отделку помещений и благоустраивают территорию.

В новом корпусе разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, помещения для кружков, спортивные и актовый залы. Также здесь оборудуют библиотеку с ИТ-центром, столовую и медицинский пункт.

Работы затронут и существующее здание школы. Его фасады приведут к единому архитектурному облику с новой пристройкой, заменят окна и кровлю, обновят отмостку.Строительство стартовало в июне 2025 года. Завершение работ запланировано на IV квартал 2026 года. Застройщиком выступает ГКУ Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.