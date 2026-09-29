В Подмосковье неонатальный скрининг прошли почти 42 тыс. новорожденных

С начала 2026 года в Подмосковье неонатальный скрининг на 38 генетических заболеваний прошли почти 42 тыс. новорожденных, в 75 случаях генетические патологии подтвердились — дети находятся под диспансерным наблюдением. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Неонатальный скрининг дает возможность выявить наследственные заболевания на раннем этапе и незамедлительно начать терапию под постоянным контролем врачей», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Скрининг включает в себя обследование на наличие нарушения обмена жирных кислот, врожденного гипотиреоза, первичного иммунодефицита и других патологий. Его проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки.

Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.