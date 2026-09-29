Дорожники Подмосковья провели ремонт поврежденных остановок в 10 округах

Специалисты Мосавтодора выявили поврежденные павильоны, урны и лавочки на 13 остановках общественного транспорта на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья и провели ремонт для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, они привели в нормативное состояние стенки и крыши автобусных павильонов: «Лесоторговый склад на Степаньковском шоссе» в поселке городского типа Правдинский Пушкинского округа, «ТЦ Конфитюр» на Лихачевском проспекте в Долгопрудном, «Военная часть» на улице Тураевской в Лыткарине, «Школа на Силикатной» на проспекте Юных Ленинцев, «Стадион Труд» на улице Клемента Готвальда и «Красная Горка» на проспекте Ленина в Подольске и не только. Они также восстановили урны на остановке «Сабурово» в деревне Сабурово в Щелково и на остановке «Кафе» на улице Парковой в микрорайоне Котово в Долгопрудном, отремонтировали лавочку на остановке «Лазарево» в деревне Марино в Клину.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.