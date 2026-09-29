Почти 400 дворов отремонтировали в Подмосковье

На территории Московской области завершается благоустройство дворовых территорий, работы проводятся по программе «Чистый регион», реализуемой Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Всего в 2026 году будет отремонтировано 425 дворов.

«Мы стараемся максимально внедрять в рабочие процессы современные технологии и автоматизированные системы. За качеством работ на всех этапах следим при помощи системы контроля и планирования работ. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться. В ином случае работы не будут приняты. Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

На сегодняшний день в рамках программы благоустройства было отремонтировано 379 дворов, работы продолжаются еще на 38 дворах. В работы входят обновление асфальтового покрытия на проездах и тротуарах, обустройство парковочных мест, озеленение территории, установка скамеек и урн. В 32 муниципалитетах региона запланированные работы по благоустройству дворовых территорий полностью выполнены, это Бронницы, Власиха, Воскресенск, Восход, Долгопрудный, Жуковский, Зарайск, Звездный городок, Кашира и другие.

Ознакомиться с адресным перечнем благоустройства на этот год можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.